Um paraense de 53 anos precisou ser transferido às pressas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa após introduzir um coco no ânus. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (27) e mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após a vítima apresentar dor intensa e sangramento anormal.

Segundo informações repassadas por um socorrista à imprensa local, o homem foi inicialmente atendido em uma unidade de saúde de Belém, mas, diante da gravidade do quadro e da significativa perda de sangue, foi encaminhado à capital paraibana, onde recebeu atendimento especializado.

Durante o trajeto, os socorristas realizaram procedimentos para aliviar a dor e estabilizar o paciente. “O paciente perdeu bastante sangue. Fizemos várias medicações para a dor e conseguimos chegar no hospital sem nenhuma intercorrência”, disse um dos profissionais à TV Tambaú, afiliada do SBT.

No Hospital de Trauma, o homem passou por exames de imagem que confirmaram a presença do objeto e foi submetido a uma cirurgia de emergência ainda durante a madrugada para a retirada do corpo estranho. Até o momento, o estado de saúde do paciente não foi divulgado pela unidade hospitalar.