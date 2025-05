Homem é preso por tráfico e porte ilegal de arma durante operação da PF e Polícia Civil em Brasiléia

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã desta sexta-feira (23), um homem acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Brasiléia, cidade localizada na região de fronteira com a Bolívia. A prisão ocorreu no Bairro Ferreira Silva, onde o suspeito foi abordado e detido em flagrante.

Durante a ação, os agentes apreenderam entorpecentes, uma arma de fogo e diversas munições, o que reforçou as suspeitas sobre a atuação do indivíduo em atividades criminosas que ameaçam a segurança pública local. A operação foi resultado de investigações prévias e ações de inteligência desenvolvidas pelas duas corporações.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, município vizinho, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

De acordo com as autoridades, as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e apurar se o suspeito possui ligações com organizações criminosas que atuam na região de fronteira. Novas informações poderão ser divulgadas à medida que o inquérito policial avançar.