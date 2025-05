Homem é preso suspeito de matar amigo e esconder corpo em carro

Um caso chocante chamou a atenção da Região Metropolitana de Curitiba após a prisão de um homem suspeito de assassinar um amigo e esconder o corpo dentro de um carro. A ocorrência foi registrada em Colombo, no último sábado (24), quando a Polícia Civil do Paraná efetuou a detenção. O crime teria ocorrido dois dias antes, em 22 de março, mas só veio à tona após o suspeito se envolver em um acidente de trânsito e abandonar o veículo com o corpo da vítima no banco de trás.

Segundo as autoridades, o homem dirigia um Ford Fiesta quando perdeu o controle do carro e colidiu contra a grade de proteção de uma rodovia. Após o impacto, ele fugiu a pé, deixando para trás não apenas o automóvel, mas também roupas e sapatos. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram uma vistoria no veículo e encontraram o corpo com marcas de facadas. A descoberta imediata levou à abertura de investigação para localizar o responsável.

A partir da identificação do motorista, uma equipe da Polícia Civil foi até sua residência. Embora ele não estivesse presente no momento, os sinais de que o local havia sido limpo às pressas chamaram a atenção dos agentes. “Também foram localizados vestígios de sangue no solo, além de uma vassoura com manchas de sangue e, ainda, chinelos com sangue em uma fogueira, possivelmente o calçado da vítima”, informou o delegado Herculano Abreu, responsável pela investigação.

A análise dos elementos encontrados na casa reforçou a suspeita de que o crime foi premeditado e que houve tentativa de ocultação de provas. Com base nas evidências, o homem foi formalmente indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, fraude processual e tentativa de ocultação de cadáver. A Justiça autorizou a prisão preventiva, e o mandado foi cumprido nos dias seguintes. O suspeito já se encontra no sistema penitenciário, à disposição das autoridades judiciárias.

O caso segue sendo investigado para esclarecer a motivação do homicídio e outros possíveis envolvidos. A Polícia Civil acredita que a relação de proximidade entre a vítima e o autor do crime pode ter facilitado a execução e o transporte do corpo.