Homem em situação de rua quebra porta de vidro do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul

Na noite do último sábado (17), a agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul (AC), teve a porta de vidro destruída após um acidente envolvendo um homem em situação de rua. A cena chamou atenção de quem passou pelo local nas primeiras horas do domingo, ao perceber a vidraça quebrada e a presença de sangue em alguns envelopes no interior da agência.

A princípio, o cenário gerou preocupação entre populares e chegou a levantar suspeitas sobre um possível ato de vandalismo. No entanto, funcionários da instituição financeira informaram que o episódio foi registrado pelas câmeras de segurança e não se tratou de uma ação criminosa.

De acordo com as imagens analisadas, o homem em situação de rua, que frequentemente busca abrigo na área externa da agência, teria acidentalmente provocado a quebra ao encostar um pedaço de madeira no vidro enquanto guardava seus pertences. O impacto foi suficiente para causar o estilhaçamento da porta. Durante o ocorrido, ele acabou se ferindo levemente, o que explica os vestígios de sangue nos envelopes que estavam espalhados pelo chão.

Apesar dos ferimentos, o homem permaneceu dentro da agência e não demonstrou qualquer atitude agressiva.

Com informações do site Juruá em Tempo.