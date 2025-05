Homem estupra prima PcD e se esconde da família embaixo da cama

Um homem de 21 anos foi preso, em Coari, município localizado a 363 quilômetros de Manaus (AM) , nessa sexta-feira (23/5), após estuprar a própria prima, uma adolescente com deficiência intelectual. Segundo a polícia, ele se escondeu embaixo da cama da menina após cometer o crime e foi flagrado pelo pai da vítima, que a encontrou nua e chorando.

“Na ocasião, o autor estava passando a noite na residência onde a vítima mora, em razão da proximidade familiar entre o homem e a família dela. Abusando da proximidade e confiança da família da vítima, ele se aproveitou para cometer o estupro de vulnerável”, explicou a delegada Kássia Evangelista, da Delegacia Especializada de Polícia de Coari.

Conforme informações repassadas pela delegada, após o crime, o pai da vítima ouviu o choro da adolescente e se dirigiu ao quarto dela, encontrando-a sem roupas e aos prantos. O suspeito foi surpreendido por ele, escondido debaixo da cama.

“A família realizou a denúncia na DEP de Coari e a vítima passou por exames de corpo de delito e foi confirmada a prática de conjunção carnal. De imediato, a equipe policial realizou diligências na localidade do crime, uma região de difícil acesso da zona rural de Coari. Logramos êxito em localizá-lo no mesmo dia do crime”, disse a delegada.

Durante interrogatório, o homem confessou a prática do crime.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e se encontra à disposição da Justiça.