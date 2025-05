Homem filmado com padre Fábio de Melo se pronuncia após polêmica

O padre Fábio de Melo se envolveu numa confusão na semana passada após acusar o gerente de uma cafeteria de Joinville (SC) de desrespeito. O funcionário Jair Rosa acabou demitido. Em sua visita à loja, gravada por câmeras de segurança, o religioso estava na companhia de um amigo. Identificado como Leandro Rodrigues, ele se pronunciou.

Quem é Leandro?

Natural de Rio Claro, no interior de São Paulo, Leandro Rodrigues tem pouco mais de 33 mil seguidores no Instagram. Entre eles, está o padre Fábio de Melo. Nas redes, o jovem compartilha vídeos voltados à saúde e a prática de atividades físicas. Desde que a confusão na cafeteria ganhou proporções, no entanto, ele trancou seu perfil na plataforma.

Internautas apontaram, ainda, que Leandro manteria também perfis em plataformas de conteúdo adulto. Em uma postagem no seu perfil no X, antigo Twitter, o jovem se pronunciou e disse que todo seu conteúdo era apenas voltado à sua vida fitness.

“Ué, do nada eu entro aqui e tão falando de mim? Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era de academia e só”, disse Leandro. “Agora tô numa outra fase da minha vida, até conteúdo de academia e demais abandonei. Abraço para vocês”, encerrou o amigo de padre Fábio.

Se eximiu de culpa

Na última quarta-feira (14/5), padre Fábio de Melo gravou um vídeo nas redes sociais dizendo que o gerente foi “deselegante” ao afirmar que o preço correto por dois potes de doce de leite era o do sistema, e não o que estava na gôndola. O funcionário teria dito, ainda, que se ele quisesse levar o produto, teria que pagar aquele valor.

“Ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, não tenho nenhuma necessidade de mentir. Já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. (…) Ele veio e falou alto, pra todo mundo ouvir: ‘O preço é este. Quem quiser levar, que leve, não posso mudar no meu sistema’. Ponto, foi só isso que aconteceu”, recordou.

Jair Rosa acabou demitido da loja após a repercussão da confusão. O padre, então, disse que não teve culpa. “Lamento muito que ele tenha sido demitido, não sei o histórico dele, como ele liderava a loja. Só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da Lei do Direito do Consumidor”, disse.