Homem morre atropelado na BR-317 e motorista foge sem prestar socorro no interior do Acre

Léomar Oliveira da Silva, de 52 anos, conhecido popularmente como “Bar”, morreu vítima de um atropelamento na noite deste sábado (24), no km 17 da BR-317, no município de Senador Guiomard, interior do Acre. O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com relatos de familiares, Léomar era alcoólatra e vinha consumindo bebidas com frequência. Testemunhas informaram que, momentos antes do acidente, ele estava bebendo em um local conhecido como “Quatro Bocas” — uma rotatória no cruzamento da BR-317 com a BR-364 — quando, ao retornar para casa, supostamente alcoolizado, acabou caminhando no meio da rodovia.

Foi nesse momento que ele foi atingido por um carro de passeio e arrastado por cerca de 50 metros, vindo a falecer ainda no local. O motorista envolvido não parou para prestar assistência e fugiu em seguida.

Vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e avisaram a família da vítima. A equipe do Samu de Senador Guiomard chegou rapidamente, mas Léomar já estava sem vida.

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

A Polícia Civil do município investigará o caso e tentará identificar o motorista por meio de imagens de câmeras da região.