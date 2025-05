Homem não aceita fim de relacionamento e tenta matar ex com golpe de faca enquanto ela dormia

Kátia Maria Correia de Oliveira, de 52 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite deste sábado (25), enquanto dormia em sua própria residência, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Betel, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Kátia dormia em uma cama ao lado da mãe, de aproximadamente 90 anos, quando seu ex-companheiro — contra quem ela já possui uma medida protetiva — pulou a janela do quarto e, armado com uma faca, tentou atingir seu pescoço. No entanto, o golpe acabou acertando seu rosto. Rapidamente, Kátia se levantou, conseguiu sair do quarto e correu até a residência da ex-sogra, localizada na Rua LBA, onde pediu ajuda.

A ex-sogra auxiliou a vítima e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Kátia apresentava um sangramento ativo no rosto, possivelmente causado por uma facada que atingiu um vaso sanguíneo importante ou uma veia de grande calibre. Após ser estabilizada, embora ainda com sangramento, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde era estável, mas ela necessitava de avaliação médica detalhada para conter o sangramento na face.

Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram informações no local e realizaram buscas na região na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

O caso está sob investigação preliminar da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).