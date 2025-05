Homem preso por estuprar crianças foi encontrado com balas no bolso

Uma denúncia anônima levou a uma investigação que prendeu um homem de 55 anos, nesta sexta-feira (23). Ele é suspeito de estuprar ao menos seis crianças entre 1996 e 2019. Os casos aconteceram na cidade de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria abusado de crianças de 6 a 9 anos. As agressões sexuais aconteciam na casa dos familiares das vítimas, pois ele conquistava a confiança dos pais com ajuda na comunidade. O homem estava com um pacote de balas no bolso no momento em que foi preso e confessou ter cometido os abusos.

