Homem que estava em manifestação na Ufac é flagrado supostamente utilizando entorpecentes

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (23), destaca, segundo o proprietário das imagens, um dos manifestantes que protestaram durante o discurso do governador Gladson Camelí, na 15ª reunião do GCF Task Force, supostamente fazendo o uso de entorpecentes.

Sentado ao chão com outras pessoas, o homem aparece na Universidade Federal do Acre (Ufac), próximo ao local em que está ocorrendo o evento. O manifesto foi munido de cartazes e faixas com os dizeres “Negacionismo Climático Desmata”.

Em nota, o governo afirmou que é permitido toda manifestação de forma democrática, mas após os ânimos ficares acalorados, destacou que a ação “infelizmente mancha a imagem de todos os acreanos que tradicionalmente são conhecidos como pacíficos e hospitaleiros”.

Veja o vídeo: