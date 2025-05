Homem que ficou 50 dias desaparecido no AM diz que foi encantado por “mãe da mata”

O caçador Magnilson da Silva Araújo, de 33 anos, foi encontrado com vida após ficar 50 dias desaparecido no interior do estado do Amazonas. Ele teria dito ao irmão que ficou perdido após ser “encantado” por uma entidade em forma de mulher que se intitulava “mãe da mata”.

Magnilson desapareceu enquanto caçava com outros dois membros da comunidade, na região dos municípios Manacapuru e Novo Airão. Familiares afirmam que o caçador, em certo momento, decidiu seguir por outro caminho, deixando os companheiros de lado.

Ele teria dito ao irmão, após seu resgate, que foi guiado por uma entidade sobrenatural da floresta: “Ele só falou que estava encantado. Tinha uma mulher que chamava, e ele saiu buscando essa mulher que levava ele e dizia que era a ‘mãe da mata’. Ele estava atordoado, andava, andava e voltava para o mesmo lugar. Tentou se matar, mas não tinha mais cartuchos. Então ele orou e disse que Deus o guiou até a casa de uma pessoa evangélica, onde foi encontrado”, disse Francisco da Silva Araújo.

O caçador apareceu na última quarta-feira (28/5) aproximadamente 5 km de distância do local onde havia desaparecido. Desidratado e debilitado, ele encontrou uma casa no município de Ramal do Tumbira e pediu ajuda aos moradores.

Após ter recebido ajuda, incluindo refeições, Magnilson passou mal e foi levado pelo Corpo de Bombeiros até um hospital. Os parentes do caçador o encontraram após a família que o acolheu fazer uma postagem nas redes sociais.