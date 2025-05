Homem que ‘morreu por 45 minutos’ conta que viu a vida ‘como se fosse um filme’

Um homem de Utah, nos Estados Unidos, compartilhou no TikTok um relato impressionante sobre uma experiência de quase-morte que viveu após sofrer uma reação grave ao ingerir um suplemento alimentar. Sem revelar seu nome, ele contou que, na juventude, era fisiculturista amador e decidiu experimentar um novo produto que prometia melhorar o desempenho. O que ele não sabia é que havia uma substância tóxica em sua composição. Em um dia comum, após consumir uma dose maior do que o recomendado, teve uma reação grave dentro do banheiro de um restaurante. “Desmaiei e comecei a vomitar, aspirei o vômito e acabei morrendo ali mesmo”, lembrou ele.

Segundo o relato, os médicos informaram que ele ficou clinicamente morto por aproximadamente 45 minutos. Durante esse tempo, no entanto, o homem afirma que teve consciência do que acontecia. Ele acredita ter acessado uma dimensão pós-vida, onde experimentou uma estranha sensação de afastamento de seu corpo físico. “Eu estava olhando tudo de cima, mas o estranho é que não parecia que era eu, mesmo estando sentado ali olhando para o meu próprio cadáver”, explicou. Ele descreveu a cena como se estivesse assistindo a um filme em uma confortável poltrona de cinema — e o filme era, justamente, sua morte.

A dissociação era tamanha que ele não reconhecia imediatamente que o corpo no chão era o seu. “Parecia alguém vestido como eu e parecendo comigo, mas eu pensava: ‘Não sou eu porque estou aqui assistindo ao filme’”, disse. Essa desconexão com a realidade o impediu de perceber que havia morrido. Ele não sentia dor nem medo — apenas uma sensação de tranquilidade e curiosidade diante do que via. O que mais o surpreendeu foi que conseguia ouvir os pensamentos de todos ao redor, inclusive os do cozinheiro do restaurante.

A experiência seguiu com ele presenciando os paramédicos chegando ao local, colocando seu corpo em um saco mortuário e o levando para a ambulância. Ele continuava assistindo tudo de fora, como se ainda estivesse no cinema, até que algo mudou. Ele viu uma luz se aproximando e, nesse momento, escutou um dos socorristas dizer: “Ele não está morto”.

Foi nesse instante que começou a retomar a consciência. O médico abriu o saco e encontrou sinais vitais, um indício de que ainda havia vida. A partir dali, ele entendeu que estava testemunhando a própria morte — e o seu improvável retorno, segundo o criador de conteúdo.