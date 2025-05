Homem solta cobras em prédio após briga por latidos de cachorro. Vídeo

Um morador irritado com os latidos de um cachorro em um condomínio em Bangkok, Tailândia, soltou duas cobras grandes no corredor para protestar contra o barulho.

O condomínio segue política de proibição de animais, mas o homem alegou que um vizinho manteve um cachorro barulhento por cerca de dois anos.

Veja:

Nas imagens, é possível ver as cobras deslizando pelo corredor.

O morador explicou que a administração do condomínio ignorou as reclamações dos demais moradores. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e viralizou.

O dono das cobras contou que ama animais. “Hoje, trouxe dois. Amanhã, trago mais. Não consegui carregar a maior hoje”, contou.

De acordo com o jornal Bangkok Post, ele também pediu desculpas aos vizinhos que não estão envolvidos na discussão.

Após o incidente, o condomínio multou o dono do cachorro por violar a proibição de animais e ordenou a remoção do animal. O dono das cobras recebeu uma advertência formal por escrito e também foi instruído a retirar os répteis do local.