Homem solta cobras gigantes em prédio para se vingar de vizinho

O homem afirmou que os cães representavam um incômodo, já que seus latidos eram frequentes, inclusive em horários inapropriados. Ele acrescentou que decidiu resolver o problema por conta própria, após suas reclamações à administração do prédio terem sido ignoradas.

Após o caso, os administradores do condomínio multaram ambos os inquilinos em 10 mil bahts (cerca de R$ 1.700) e exigiram a retirada imediata de todos os animais do local.

Arun Sakchai, um dos proprietários do prédio, comentou: “Sou dono de vários imóveis e nunca vi algo assim. Eles deveriam ter resolvido o problema com maturidade. Soltar cobras no prédio é perigoso — alguém poderia ter se machucado.”