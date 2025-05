Homem vai parar na emergência com “cenourão” enfiado no ânus

Um homem deu entrada no pronto-socorro com uma cenoura de aproximadamente 20 cm introduzida no reto. O caso inusitado envolvendo o legume ocorreu nos Estados Unidos.

O homem recebeu o atendimento, no entanto não soube explicar como a cenoura foi parar lá. De acordo com o código de ética médica, mais informações sobre a identidade do paciente não podem ser divulgados sem autorização.

O caso foi revelado por um médico anestesista nas redes sociais. “Procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura! Parem de colocar objetos estranhos no ânus”, escreveu Peter E.

Casos como esses são bastante comuns. Recentemente um homem de 60 anos deu entrada no hospital com um objeto de quase 1 metro de comprimento introduzido em seu próprio ânus em João Pessoa.