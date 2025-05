Homem visto com boné de empresário desaparecido confessa crime

A Polícia Civil identificou e mandou prender dois suspeitos pela morte do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, desaparecido após uma reunião em Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um deles, identificado como Tadeu e sócio da vítima, confessou a ocultação do corpo e transporte do carro para a capital paulista.

O criminoso confesso havia sido flagrado por câmeras de segurança, na zona norte da capital, usando um boné semelhante ao de Nelson. O acessório, reconhecido pela família, foi crucial na investigação. Suspeito pelo homicídio, Marlon Couto está foragido.

De acordo com Renato Savério, advogado de Tadeu, o cliente está colaborando com as investigações. Ele entregou o celular à polícia e permitiu a entrada de agentes na própria residência, segundo a defesa.

Empresário desaparecido

Nelson Francisco Carreira Filho é empresário da indústria farmacêutica.

Buscas em abrigos e unidades de saúde foram realizadas, mas nenhum registro relacionado a Nelson foi localizado.

Cartazes de desaparecimento foram emitidos e divulgados.

Imagens foram inseridas no sistema de reconhecimento facial Smart Sampa.

O corpo de Nelson, que teria sido jogado em um rio, ainda não foi localizado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado inicialmente como desaparecimento de pessoa no 13º Distrito Policial (Casa Verde). O veículo de Nelson foi encontrado no dia 17 de maio, na Rua Dona Clara de Oliveira, na zona norte paulista.