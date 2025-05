Homicida que ficou quase 30 anos foragido por matar mulher é preso

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu, na tarde do último domingo (25/5), mandado de prisão definitiva contra um homem pelo crime de homicídio qualificado praticado contra sua ex-companheira, em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal. O criminoso estava foragido desde 1997.

Em junho daquele ano, o homem assassinou a sua ex-companheira com três tiros na Fazenda Ponte Alta, região do Bom Jardim do Cruzeiro, em Silvânia (GO). O motivo do crime estaria vinculado à não aceitação do término do relacionamento.

Veja o vídeo da prisão:

Na época, o homem foi preso preventivamente. Contudo fugiu da prisão e nunca mais foi encontrado. O Tribunal do Júri de Silvânia (GO) condenou o homem a 18 anos de reclusão pelo crime, mas ele não foi localizado.

O criminoso passou a utilizar um nome falso, de José Teodoro, e a residir na zona rural de Cristalina, na região do Mimoso, onde foi detido pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Cristalina.

Ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Cristalina. No vídeo da prisão divulgado pela PCGO, é possível ver o homicida omitindo a sua verdadeira identidade e apresentando nervosismo.

Além de cumprir a pena, o assassino responderá por uso de identidade falsa, crime previsto no artigo 307 do Código Penal.