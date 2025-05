Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje (31/5) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Tudo aberto para o amor neste sábado que será divertido e repleto de novidades. Solte a curiosidade e descubra prazeres diferentes. Brilho e criatividade não faltarão. Valerá também cuidar da beleza e arrasar nos looks, com Vênus em seu signo. Brinque mais, circule, solte a curiosidade e amplie sua rede. Poder de atração em alta!

Touro (21/04 – 20/05)

O sábado pede calma, conforto e uma dose generosa de afeto. Ficar em casa pode ser mais gostoso do que circular por aí. Aproveite para dar um toque pessoal na decoração e liberar espaços, preparar uma receita especial ou maratonar uma série que você ama. Sentimentos estarão mais aparentes. Curta momentos carinhosos em família!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Com Sol, Mercúrio e Júpiter em seu signo, você será o centro das atenções. Conversas animadas, encontros inesperados e passeios curtos movimentam o sábado. O desejo será de estar com gente querida e aprender algo novo. Valerá visitar uma livraria, ver uma exposição de arte ou ouvir boa música. Brilho e carisma em alta!

Câncer (21/06 – 22/07)

Evite gastos por impulso ou tentar compensar emoções com arroubos de consumo. Aproveite a manhã para resolver assuntos financeiros, planejar o orçamento e decidir investimentos futuros. À tarde, cuidados corporais fortalecerão a autoestima. Massagem ou banho relaxante contribuirão com maior bem-estar. Foque no essencial e se valorize!

Leão (23/07 – 22/08)

Aproveite o sábado para cuidar da saúde, da imagem, da beleza, praticar exercícios e renovar os looks. Um passeio ao ar livre fará diferença no humor e na disposição. No amor, gestos espontâneos terão mais efeito do que grandes declarações. Foque no seu bem-estar sem ter que agradar todo mundo. Tudo aberto para viajar!

Virgem (23/08- 22/09)

Desacelere, durma mais e relaxe. O sábado pede recolhimento, boas leituras e cuidados com o corpo. Atividades solitárias, como escrever, ouvir música ou organizar fotografias, serão terapêuticas. Evite perder energia com pensamentos repetitivos. Meditar ou caminhar no parque serão ótimas opções para arejar a cabeça. Cumplicidade no amor!

Libra (23/09 – 22/10)

O sábado será leve e cheio de novidades. Encontros com amigos, eventos e conversas animadas trarão alegria e boas surpresas. Aproveite para retomar vínculos e ampliar conexões. Um convite inesperado pode render mais do que o previsto. No amor, clima de parceria e troca sincera darão mais confiança. Arme viagem a dois!

Escorpião (23/10 – 21/11)

A carreira estará em foco, mesmo no fim de semana. Uma reunião informal, convite inesperado ou um contato profissional trarão pistas sobre caminhos futuros. Aproveite para pesquisar novidades nas redes, responder mensagens ou atualizar o portfólio. Noite gostosa para curtir as delícias da intimidade e trocar confidências com o par.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Desejo de liberdade, novos ares e conversas inteligentes marcarão este sábado. Vá a lugares diferentes, descubra algo ou experimente uma culinária inusitada. Mesmo um passeio simples pode virar uma experiência encantadora. Se estiver só, alguém com olhar curioso pode cruzar seu caminho. Viaje mais e expanda os horizontes.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

O sábado pedirá privacidade e paz de espírito. Evite se expor demais ou insistir em conversas desgastantes. Use o dia para resolver assuntos íntimos, revisar contas ou colocar leituras em dia. Um tempo de qualidade com quem você ama, mesmo em silêncio, fará toda a diferença. À noite, o desejo falará mais alto e esquentará o clima!

Aquário (21/01 – 19/02)

Os relacionamentos estarão em destaque neste sábado que trará momentos intensos e marcantes. Uma conversa sincera com o par ou um reencontro inesperado pode mexer com você. Se estiver só, abra espaço para conexões diferentes. Caminhadas, cinema ou um café despretensioso serão cenários para bons encontros. Siga o coração!

Peixes (20/02 – 20/03)

Aproveite o sábado para cuidar da saúde e organizar tarefas pendentes. Pequenas ações, como uma caminhada ou boa alimentação, trarão mais equilíbrio. Evite ambientes agitados e preserve sua energia. Um tempo sozinho, com música ou leitura, ajudará a se recarregar. Priorize o bem-estar físico e emocional.