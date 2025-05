Horóscopo de hoje, 28/05/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) As parcerias se fortalecem por meio do diálogo, com o encontro entre Lua e Júpiter favorecendo trocas no setor comunicativo. No entanto, a tensão com Saturno alerta para a importância de não expor demais seus desafios pessoais, a fim de preservar sua imagem. Use argumentos bem estruturados.

Touro (20/04 – 20/05) Lua e Júpiter no setor material ativam seu lado ativo e criativo na gestão prática do cotidiano, favorecendo oportunidades financeiras. No entanto, evite sair da sua zona de segurança ao investir, já que a tensão com Saturno pede cautela.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Seu senso de oportunidade cresce com o encontro entre Lua e Júpiter em seu signo, destacando situações que favorecem seus interesses. Porém, a tensão com Saturno exige um olhar mais crítico e atento aos riscos. Reflita antes de agir e planeje bem os próximos passos.

Câncer (21/06 – 22/07) O encontro entre Lua e Júpiter no setor de crise, eleva sua percepção, ajudando a superar os obstáculos com os recursos disponíveis e a transformá-los em oportunidades. Contudo, cuidado para não se deixar levar pela impaciência, como alerta a tensão com Saturno.

Leão (23/07 – 22/08) Suas conexões ganham mais dinamismo com Lua e Júpiter no setor das amizades, ajudando a expandir sua mente em direção a novos horizontes. No entanto, Saturno sugere mais discrição sobre os seus planos, especialmente com quem não faz parte do seu círculo próximo.

Virgem (23/08 – 22/09) Lua e Júpiter na casa do trabalho favorecem seus projetos profissionais, elevando sua produtividade e abrindo espaço para conquistas futuras. Porém, evite apressar resultados e cultive com paciência os frutos que virão a longo prazo.

Libra (23/09 – 22/10) Com Lua e Júpiter no setor espiritual, seu desejo de expansão se destaca, favorecendo a abertura para novas oportunidades. No entanto, é preciso lidar com os desafios que podem abalar sua autoconfiança. Acredite no seu potencial.

Escorpião (23/10 – 21/11) A perseverança ajuda a lidar com os desafios, permitindo manter o foco em seus objetivos e a extrair aprendizados das experiências. Saturno tensionado reforça a importância de resgatar forças internas para atravessar momentos difíceis.

Sagitário (22/11 – 21/12) As demandas coletivas estimulam a união com o encontro entre Lua e Júpiter na área dos relacionamentos, favorecendo boas trocas em grupo. Os desafios nas relações podem contribuir com o ajuste de expectativas e a sua postura no convívio.

Capricórnio (22/12 – 19/01) O encontro entre Lua e Júpiter elevam sua disposição no trabalho e ampliam sua visão sobre os melhores caminhos a seguir. Para evitar conflitos, procure manter as relações leves, sem atitudes inflexíveis com quem convive.

Aquário (20/01 – 18/02) O encontro entre Lua e Júpiter no setor social favorece novas conexões e experiências que ampliam seus horizontes e te fazem sair da rotina. Aproveite para se divertir, mas lembre-se de ajustar os desejos com os compromissos que fazem parte do seu cotidiano.