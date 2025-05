Horóscopo de hoje, 31/05/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Sua relação com grupos fica mais seletiva, dando preferência a amizades verdadeiras e a experiências que adicionem sentido à sua vida. Valorize os vínculos autênticos e evite os superficiais, principalmente, os que são prejudiciais, já que Plutão na casa das amizades entra em tensão com a Lua.

Touro (20/04 – 20/05) Este período favorece o autocuidado e momentos de meditação, fundamentais para alcançar a serenidade e enfrentar os desafios com resiliência, com a Lua atuando no setor familiar. Busque equilíbrio entre a lógica e a intuição.

Gêmeos (21/05 – 20/06) A Lua na área comunicativa estimula a empatia e a parceria, o que ajuda na articulação de ideias e na criação de iniciativas para o bem comum. Evite, no entanto, se envolver em discussões polêmicas, pois Plutão na área espiritual entra em tensão com a Lua.

Câncer (21/06 – 22/07) A sintonia dos astros incentiva uma abordagem planejada e organizada para lidar com o cotidiano e com as metas profissionais, com uma conduta ética na gestão de conflitos. Mantenha uma reserva financeira e evite gastos desnecessários.

Leão (23/07 – 22/08) Sua habilidade de análise se aprimora diante da harmonia lunar com Saturno e Netuno entre seu signo e o setor espiritual, fortalecendo sua segurança na condução de seus objetivos. O pensamento crítico é um aliado, mas evite usá-lo para criticar as pessoas.

Virgem (23/08 – 22/09) Sua compreensão sobre os desafios fica mais aguçada, ajudando você a se posicionar de forma consciente em direção ao fortalecimento pessoal e criar estratégias mais eficazes. Evite mudanças drásticas e cuide da sua saúde, que pode ficar sensível frente à tensão lunar com Plutão.

Libra (23/09 – 22/10) A Lua na área das amizades realça seu lado colaborativo e fortalece o senso de pertencimento nos grupos, aumentando o comprometimento com causas coletivas. No entanto, evite se envolver em conflitos que possam desgastar os vínculos.

Escorpião (23/10 – 21/11) O período favorece o foco nas metas profissionais, levando você a agir com critério e disciplina na gestão da rotina e a buscar crescimento na carreira. Ao lidar com diferenças em parcerias, adote uma postura diplomática e direta.

Sagitário (22/11 – 21/12) Sua conexão com o mundo interior se intensifica, ajudando no crescimento pessoal e na superação de desafios. Procure manter a calma e agir com firmeza diante das dificuldades, pois a tensão entre Lua e Plutão pede atenção a posturas extremas.

Capricórnio (22/12 – 19/01) A sintonia da Lua com Saturno e Netuno favorece a introspecção como um caminho para o fortalecimento pessoal, além de ajudar no seu crescimento individual diante dos altos e baixos da vida. Cuide do seu equilíbrio financeiro e evite aplicações arriscadas, como alerta a tensão lunar com Plutão na área material.

Aquário (20/01 – 18/02) Seu jeito confiável e empático fortalece parcerias e projetos em grupo. No entanto, evite assumir compromissos sem analisar o efeito das propostas em sua vida, devido à tensão lunar com Plutão em seu signo.