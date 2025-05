Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 13h49 até 17h18 HBr

A Lua Vazia de hoje te oferece um argumento insofismável para que, tendo cumprido as tarefas mínimas imprescindíveis durante a manhã, logo depois do almoço te brindes com licença poética para declarar o início do descanso de final de semana. Eventualmente, as obrigações e compromissos assumidos, tanto quanto a inércia da rotina também, parecerão impedir que você cometa a excentricidade de tratar a tarde da sexta-feira como se fosse sábado, mas se você puder dar um jeito e aproveitar a Lua Vazia de hoje para te presentear com um descanso não programado, você verá os bons resultados que virão, na forma de serenidade e alegria. Nas Luas Vazias, só não vale insistir em fazer tudo dar certo, melhor ficar com a alma aberta ao que der e vier.

ÁRIES (nascidos entre 21 de março e 20 de abril)

No meio das situações de maior regozijo surge uma ponta de angústia, inexplicável e inesperada, mas está aí, como um elefante na sala que não dá para fingir que não existe. Evite conversar com essa angústia.

TOURO (nascidos entre 21 de abril e 20 de maio)

Essas conversas à toa que parecem inofensivas carregam em seus ventres potenciais conflitos que, a essa altura do caminho, seria melhor evitar. Hoje, por isso, nada de fofocas, nada de ficar falando da vida alheia.

GÊMEOS (nascidos entre 21 de maio e 20 de junho)

O que era seguro, de repente não é mais, assim são as coisas, mudam de uma hora para outra com muita velocidade. Porém, continue você se apegando aos seus planos, porque essa comoção vai passar, sem deixar rastros.

CÂNCER (nascidos entre 21 de junho e 21 de julho)

Quando sentir a necessidade de intervir e tomar alguma iniciativa, segure a respiração e abandone esse impulso, porque no momento será melhor errar por não fazer nada, do que errar a dose da intervenção.

LEÃO (nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto)

Agora descanse um pouco, relaxe, deixe as coisas acontecerem sem que você tenha obrigação de intervir para que tudo siga de acordo aos seus planos. É importante saber o momento de abandonar o controle e se despreocupar.

VIRGEM (nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro)

Os entendimentos que pareciam consolidados talvez precisam ser conversados novamente, pelo menos para verificar se as coisas estão em bom andamento, ou se por essas coisas da vida as pessoas mudaram de posição.

LIBRA (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)

Procure se dar um tempo para descansar, se despreocupando de tudo que andou pesando sobre suas costas. Esse descanso, além de ser merecido, fará com que você enxergue o panorama mais amplo e coloque tudo dentro do contexto.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro)

Melhor você não tentar hoje se apresentar como uma pessoa esclarecida que tem resposta para tudo, porque o tiro pode sair pela culatra e suas palavras se voltarem contra você. O silêncio será sua melhor arma.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro)

De vez em quando a mente fica cheia de suspeitas sobre as pessoas com que se relaciona, porém, raramente essas suspeitas têm fundamento real, são histórias, como tantas outras, que a mente inventa. Melhor não.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro)

Se as pessoas hoje lhe parecem estranhas, um pouco mais excitadas e desnorteadas que de costume, procure tomar um tanto de distância para não se intoxicar com essa onda. Talvez você deva lhes prestar ajuda.

AQUÁRIO (nascidos entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro)

Quando as coisas começarem a pifar e o que deveria ser automático emperrar, segure a respiração e considere tudo isso um sinal de que seria melhor você enfiar o violino no saco e se retirar a descansar.

PEIXES (nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março)

Procure não forçar nada nem ninguém, mas acompanhar o fluxo, mesmo que a direção desse não seja de acordo aos seus desejos. Por um momento, deixe de lado seus desejos e se oriente de acordo ao fluxo dos acontecimentos.