Hosmac promove festa junina com quadrilhas, comidas típicas e bingo; veja detalhes

O Arraial do HOSMAC já tem data marcada e promete animar o público com dois dias de muita festa, cultura e alegria. O evento acontece nos dias 31 de maio e 1º de junho, com uma programação repleta de atrações típicas do São João.

Na sexta-feira (31), o público poderá prestigiar as apresentações de quadrilhas juninas, curtir o clima das fogueiras e se deliciar com as comidas típicas que fazem parte da tradição nordestina. Já no sábado (1º), além da continuidade das atrações culturais, o destaque fica por conta do aguardado bingo de um garrote, que promete reunir muitos participantes em clima de descontração.

O Arraial do HOSMAC celebra a tradição das festas juninas com muita animação, luz de fogueira e o calor humano que só um bom festejo pode proporcionar.

Então já sabe: prepara a camisa xadrez, chama a família e anota na agenda — 31 de maio e 1º de junho tem Arraial no HOSMAC! Entrada gratuita e diversão garantida para todas as idades.