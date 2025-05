Hugo Calderano faz história e consegue medalha inédita para o Brasil no Mundial

O brasileiro Hugo Calderano fez história nesta sexta-feira (23/5), ao se classificar para as semifinais do Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, no Catar. Ele superou o sul-coreano An Jaehyun, 17º do mundo, por 4 sets a 1, parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 13/10.

Além disso, ele garantiu a primeira medalha da história do Brasil na competição. Na modalidade não há disputa de medalha de bronze, com isso os semifinalistas garantem automaticamente um lugar no pódio.

Para chegar à semifinal da competição, Hugo havia vencido o mexicano Rogelio Castro, o turco Wassim Essid, o cazaque Kiril Gerassimenko, o nigeriano Quadri Aruna, e por fim, o sul-coreano An Jaehyun. Na semifinal, o brasileiro encara o chinês J. K. Liang, quinto colocado do ranking mundial.

No outro duelo de semifinal, irão se enfrentar o número 2 do mundo, Wang Chuquin, e o número 7 do ranking, Truls Moregard, que eliminou o brasileiro nas Olimpíadas de Paris 2024.

O Mundial de Tênis de Mesa é o torneio mais importante da modalidade e com maior número de jogadores, ao todo, 128. A competição conta com chaves masculinas de femininas. Em ordem de relevância, ele só perde para os Jogos Olímpicos. Vale lembrar que no mês passado Hugo Calderano foi campeão da Copa do Mundo.

