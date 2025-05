Hugo Souza retorna à seleção após quase sete anos e Corinthians celebra convocação histórica

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, voltou a ser convocado para a seleção brasileira quase sete anos depois da sua primeira chamada. Ele está na lista do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A notícia da convocação foi recebida pelo jogador enquanto a delegação do Corinthians se preparava para viajar à Argentina, onde enfrenta o Huracán pela Copa Sul-Americana.

O elenco do Corinthians comemorou a convocação com festa e presenteou Hugo Souza com uma camisa da seleção brasileira.

Os próximos jogos do Brasil serão no dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, e no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra o Paraguai.

Confira a comemoração: