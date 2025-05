Ibaneis critica orientação dos EUA sobre DF: “NY está cheia de rato”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que a orientação dos Estados Unidos para que norte-americanos não visitem quatro cidades do DF foi dada “sem nenhum tipo de embasamento”.

O governo dos EUA emitiu um alerta para funcionários que trabalham no Brasil e pediu que eles não frequentem regiões como Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá por risco de “crime e sequestro”. Para irem até esses locais, deverão ter autorização especial.

Ibaneis Rocha disse que não se ouve falar em sequestro na capital do país. “Nós temos em Brasília uma segurança muito boa e só temos a elogiar o trabalho que é feito pelo secretário de Segurança [Sandro Avelar], pelas forças policiais do Distrito Federal. Eu ando por todas essas cidades todos os dias e a gente não vê falar de sequestro aqui em Brasília”, declarou o governador, neste sábado (31/5).

Leia também

O governador fez um convite aos norte-americanos para conhecerem as cidades citadas a fim de que vejam “como as pessoas vivem com segurança e em paz”. Ibaneis Rocha disse, ainda, que os estrangeiros “têm muito mais coisa que fazer cuidando do país deles”.

O chefe do Palácio do Buriti comentou que esteve em Nova York na semana passada e descreveu cenário de sujeira e desigualdade. “As ruas estão cheias de rato, urina e drogados. Eu acho que eles deveriam olhar um pouquinho para dentro do que acontece nos Estados Unidos para poder falar da nossa população aqui do Distrito Federal. Eu estou muito tranquilo em relação a isso”, declarou.