ibaneis-troca-comandante-geral-do-corpo-de-bombeiros-do-df

O governador Ibaneis Rocha (MDB) trocou o comando do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O coronel Leonardo Duarte Raslan foi exonerado, e o coronel Moisés Alves Barcelos assume o cargo.

A portaria foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (29/5). De acordo com a publicação, Raslan deixa a função a pedido do próprio. O novo comandante dos bombeiros era chefe do Departamento de Recursos Humanos, função que agora será exercida por Raslan.

O novo comandante-geral é casado, pai de dois filhos e ingressou na corporação em 6 de março de 1995. Graduado em Engenharia de Incêndio e Pânico tem especialização em Administração Corporativa, além de pós-graduação em mecânica dos solos e geotécnica. Ao longo da carreira, o comandante destacou-se em combates a incêndios florestais em diversos estados do Brasil e realizou cursos nos Estados Unidos.

Entre as novas responsabilidades do coronel Bacelar, estão o comando do Centro de Comunicação Social do CBMDF, o comando do Grupamento de Proteção Civil e atuação como piloto de aeronaves de asas rotativas do Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF.

Veja quem é o novo comandante-geral do CBMDF:

Em 2020, o coronel Barcelos passou por acidente, quando pilotava helicóptero, na Vicente Pires

O novo comandante-geral teve experiência como piloto da corporação

Acidente de helicóptero

O novo comandante pilotava o helicóptero do Corpo de Bombeiros do DF que caiu em Vicente Pires, em 2020. “Na profissão de bombeiros, passamos por muitos riscos, mas nunca passei por nada tão próximo da morte”, disse o militar na época. O militar contou que os 13 anos de experiência como piloto de resgate deram base para as primeiras reações após a chegada ao solo, os chamados “procedimentos de escape”.