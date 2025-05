IDAF intensifica monitoramento contra gripe aviária no Juruá

O Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (IDAF) iniciou um rigoroso monitoramento para detectar possíveis casos de gripe aviária na região Norte do Brasil, incluindo o município de Cruzeiro do Sul. A medida visa proteger a saúde animal e a cadeia produtiva de aves diante da preocupação crescente com a doença, especialmente entre grandes produtores do estado.

De acordo com Tatiane Oliveira, chefe do IDAF em Cruzeiro do Sul, até o momento não há registros da doença no Acre nem na região do Juruá. “A gripe aviária é uma enfermidade de alta patogenicidade, que se espalha rapidamente entre as aves, mas não há casos confirmados em humanos. O vírus exige exposição prolongada para contaminar pessoas”, esclareceu.

O impacto da doença é majoritariamente econômico e comercial. Não há vacina disponível, e, em caso de detecção, o protocolo do Ministério da Agricultura exige o sacrifício imediato dos animais infectados, além do isolamento da área para conter a disseminação do vírus.

Para prevenir surtos, o IDAF realiza anualmente inquéritos sanitários, coletando amostras de aves domésticas e silvestres em diferentes pontos do estado. O programa de vigilância também inclui inspeções regulares em criações comerciais, exigência de infraestrutura que reduza o contato com áreas urbanas e rodovias, além de manter canais de comunicação abertos com os produtores locais.

Desde a confirmação de casos da gripe aviária em outros estados brasileiros, como o Rio Grande do Sul, o Acre tem intensificado sua fiscalização. A população também tem um papel importante nesse processo. “A gente pede que qualquer pessoa que observe aves silvestres ou domésticas apresentando comportamento estranho, como apatia ou falta de apetite, entre em contato urgente com o IDAF”, reforçou Tatiane Oliveira.

A notificação rápida permite a coleta de amostras e a aplicação dos protocolos de contenção definidos pelas autoridades sanitárias. Com esse trabalho contínuo de vigilância e prevenção, o Acre busca manter sua produção avícola segura e minimizar riscos para o setor agropecuário regional.