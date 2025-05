idol-de-k-pop-e-astro-dos-k-dramas,-cha-eun-woo,-anuncia-alistamento-militar

Cha Eun-Woo, conhecido por sua carreira como idol do grupo de K-pop ASTRO e por protagonizar k-dramas de sucesso, se alistará no exército sul-coreano no dia 28 de julho. A informação foi confirmada por sua agência na madrugada desta quinta-feira (29/5). A notícia já era esperada pelos fãs de doramas, devido à idade do ator.

De acordo com o comunicado oficial, o artista foi aprovado para integrar a banda militar das Forças Armadas da Coreia do Sul, após solicitar seu alistamento. “Cha Eun-Woo recebeu hoje a carta de admissão da Administração de Mão de Obra Militar. Portanto, ele se alistará no centro de treinamento de recrutas em 28 de julho. Após o treinamento básico, cumprirá o restante do serviço obrigatório como membro da banda militar”, informa a nota.

Por questões de segurança, tanto o local quanto o horário do alistamento não serão divulgados. “Pedimos que enviem palavras de incentivo a Cha Eun-Woo enquanto ele se prepara para cumprir seus deveres com o país e retornar com saúde”, acrescenta o comunicado, que também esclarece que não haverá cerimônia pública.

Além de seu trabalho como integrante do ASTRO, Eun-Woo conquistou o público como ator em produções como “Beleza Verdadeira”, “Um Bom Dia para Ser um Cachorro” e “Hae-Ryung, a Historiadora”. Antes da pausa na carreira, ele ainda participará do 4º show solo do ASTRO, “The 4th ASTROAD [Stargraphy]”, marcado para os dias 7 e 8 de junho, em Incheon, na Coreia do Sul, e segue envolvido nas gravações da série original da Netflix, “The Wonder Fools”.