Idoso coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo

Um homem colocou fogo no seu próprio corpo na manhã desta sexta-feira (30/5), na estação de metrô São Bento, região central de São Paulo. Os funcionários do local agiram rápido e usaram extintores de incêndio para controlar a situação.

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o sujeito caminha lentamente com labaredas em seu corpo, que chegam a atingir o teto da estação, até que funcionários apagam o fogo com os extintores.

O Serviço de Emergência de Ambulâncias (Samu), foi acionado, prestou os primeiros socorros ainda no local. De acordo com a nota do metrô, o homem após ser atendido foi encaminhado a um pronto-socorro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), na estação Barra Funda, como autolesão. “A vítima, de 74 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Paulo. Demais detalhes serão preservados em razão das circunstâncias da ocorrência”, falou em comunicado.

Nenhuma outra pessoa se feriu durante a ação, assim como a estação não danificada, e não houve impacto na circulação de trens do local.