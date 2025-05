Idoso é preso após matar vizinho que fazia ataques transfóbicos contra seu filho

Um idoso foi preso em Maceió, capital de Alagoas, suspeito de matar o vizinho a pauladas após uma série de desentendimentos. De acordo com as investigações iniciais, o crime teria sido motivado por provocações recorrentes envolvendo o filho do acusado, que é homossexual.

Segundo relato prestado à polícia, o suspeito afirma que a vítima fazia comentários transfóbicos sobre seu filho há anos, tanto na vizinhança quanto no ambiente de trabalho. Ainda conforme sua versão, o vizinho costumava ir até sua casa com frequência apenas para provocá-lo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o idoso dizendo que “o vizinho ia quase todo dia à sua casa para ofender” seu filho. A Polícia Civil de Alagoas está colhendo depoimentos de testemunhas e apurando os detalhes que envolvem o crime.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. O acusado segue preso e permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.