Idoso que saiu para pescar antes do Dia das Mães é encontrado boiando em açude no interior do Acre

O corpo do idoso Jorge Jesus de Almeida, de 60 anos, foi encontrado por moradores boiando em um açude na tarde desta quarta-feira (28). O local, um antigo balneário, fica ao lado do conhecido Balneário do Gaúcho, no km 8 do Ramal Fontenele, zona rural do município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Jorge havia saído da casa de parentes onde estava residindo atualmente, no dia 11 de maio (véspera do Dia das Mães), dizendo que iria pescar. Desde então, não havia dado mais notícias e era considerado desaparecido.

Moradores do Ramal Fontenele foram até o antigo balneário para pescar e acabaram encontrando o corpo do idoso já em avançado estado de decomposição. Rapidamente, os populares acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e confirmou a veracidade da informação.

Os policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e para a atuação da equipe de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado à sede do IML em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

Ainda segundo familiares, Jorge era conhecido por suas idas frequentes aos açudes da região para pescar e costumava deixar seus pertences às margens da água. No local foram encontrados uma garrafa de cachaça, seus objetos pessoais e um facão ainda preso à cintura.

De acordo com os familiares, o idoso sofria de pressão alta, o que levanta a suspeita de que possa ter sofrido um mal súbito e caído no açude. No entanto, somente o laudo da necrópsia poderá confirmar oficialmente a causa da morte.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia.