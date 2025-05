Ifac está com inscrições abertas até 30 de maio em cursos técnicos e superiores

As inscrições para os cursos técnicos e superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac) encerram na sexta-feira da próxima semana (30). A instituição oferece 640 vagas distribuídas entre os campis de Rio Branco, Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Xapuri.

Para se inscrever nos cursos superiores, os candidatos devem ter realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos 2010 e 2024. Além das vagas de ampla concorrência, o Processo Seletivo 2025/2 também conta com entradas destinadas para cotas raciais e ações afirmativas.

Os candidatos inscritos nestas modalidades devem se atentar ao cronograma para realização do procedimento de heteroidentificação, bem como, entrega de documentos comprobatórios de sua condição de cotista.

Conforme edital, o resultado final e chamamento para matrícula dos aprovados está previsto para o dia 06 de junho. Dúvidas e demais informações devem ser encaminhadas respectivamente para os e-mail [email protected] e [email protected].

Veja aqui o edital completo.