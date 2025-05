Imagens aéreas mostram tamanho do congestionamento causado por manifestações na BR-364

Imagens aéreas feitas pelo profissional Júnior Brandão mostram o congestionamento causado por manifestação de moradores da região do Cassariam, no km 25 da BR-364, no sentido Sena Madureira – Rio Branco, na manhã desta terça-feira (20).

É possível ver grande quantidade de caminhões e veículos de passeio enfileirados ao longo da estrada federal. Ainda não existe perspectiva de desbloqueio de ambos os sentidos da rodovia.

De acordo com moradores, apenas ambulâncias e demais veículos com pessoas que necessitem de atendimento médico serão liberados.

O protesto se dá por conta de multas aplicadas pelo Ibama, bem como dos embargos de propriedades. “A BR já está fechada. Estamos aguardando alguma autoridade para nos dar uma resposta sobre essas questões”, disse um dos manifestantes.