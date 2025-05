“Impossível eu ter cometido o crime”, diz Cupertino sobre morte de ator

Ainda no depoimento, Cupertino se referiu a Rafael Miguel como “o garoto que fazia o comercial da Farinha Lactea”. “Quem era o Rafael na minha vida? Era o garoto que fazia o comercial da farinha láctea. Meu filho Vinicius e a Isabela, eles tiveram do leite materno. Então eles eram amamentados parte com farinha láctea. Eu chegava em casa para os meus filhos e fazia o gesto que ele fazia no comercial”, disse Paulo.

Sobre restrições à vida da filha, Cupertino disse que não sabia que Isabela namorava e que ela tinha limites de restrição. “A Isabela nunca falou para mim que namorava. Tinha limites de restrição, não ia deixar ir para o pancadão. Nunca tive dor de cabeça, ela sempre foi uma ótima estudante.”