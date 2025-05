Incêndio atinge Polo Naval em bairro de Cruzeiro do Sul; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Polo Naval de Cruzeiro do Sul na noite desta quarta-feira, 28 de maio. As chamas se concentraram em um dos galpões do prédio, localizado no bairro Miritizal. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo.

O Polo Naval é o local onde são construídas e realizadas manutenções em embarcações, além da produção e reparo de palhetas de motores, atividades essenciais para o transporte fluvial da região.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para garantir a segurança no entorno. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para combater as chamas. A empresa Energisa foi chamada para desligar a rede elétrica que alimentava os galpões, a fim de evitar riscos maiores durante a ação dos bombeiros.

As autoridades seguem acompanhando a situação, e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.

Veja o vídeo exclusivo do ContilNet: