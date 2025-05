Independência embarca para Macapá de olho em confronto decisivo pela Série D

A equipe do Independência deixou Rio Branco na tarde deste domingo (18) com destino a Macapá (AP), onde enfrentará o Trem-AP na próxima quarta-feira (21), em partida válida pela quinta rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D.

A delegação acreana fez uma parada estratégica em Brasília (DF), onde pernoitou, e chegou em Belém (PA) por volta das 12h20 (horário de Brasília) desta segunda-feira (19). O horário do embarque para a capital amapaense ainda não foi confirmado pela equipe.

De acordo com a comissão técnica, o elenco pretende realizar um último treino antes da partida, que poderá ocorrer em Belém ou já em Macapá, dependendo da definição da logística de deslocamento entre os trechos.

O confronto diante do Trem-AP marca o encerramento da quinta rodada da fase de grupos da Série D e é considerado crucial para as pretensões do Independência na competição nacional. O Independência vem de duas vitórias seguidas e soma sete pontos em quatro partidas