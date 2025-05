Independência enfrenta Tuna Luso no Arena do Floresta em duelo valendo liderança do grupo

A Arena da Floresta será palco, às 19h desta segunda-feira (27), de um confronto decisivo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Independência-AC e Tuna Luso-PA entram em campo em busca da liderança isolada do Grupo A1.

As duas equipes chegam embaladas e com campanhas praticamente idênticas. O Independência ocupa a terceira colocação com 10 pontos e vem de três vitórias consecutivas, o que coloca o time acreano em ótima fase. Já a Tuna Luso aparece na segunda posição, também com 10 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols: 5 contra 4.

Quem vencer a partida assumirá a liderança do grupo ao final da rodada, ultrapassando o atual primeiro colocado, Manauara, que tem 12 pontos e derrotou o outro representante acreano no torneio, Humaitá, por 5 a 0. O duelo promete equilíbrio, intensidade e casa cheia, com a torcida acreana empurrando o Tricolor de Aço em busca de mais um triunfo.