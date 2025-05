Indígenas processam NYT por reportagem que liga grupo à pornografia

Um povo indígena da Amazônia entrou com ação na justiça contra o jornal The New York Times (NYT), com a alegação de que uma reportagem do veículo de comunicação os retratou como viciados em pornografia. O processo por difamação é de autoria dos Marubo – um dos grupos que habita o Vale do Javari, área isolada no oeste do Amazonas.

A ação, que tramita em tribunal de Los Angeles, detalha que o povo Marubo pede indenização milionária por uma reportagem que, segundo acusam, retratou-os como viciados em tecnologia e obcecados por pornografia após a introdução da internet no território indígena.

A ação também pede responsabilização dos portais TMZ e do Yahoo, pois as matérias desses sites teriam amplificado e sensacionalizado as informações divulgadas pelo New York Times, bem como difamado os Marubo, segundo detalhou o jornal The Guardian.

Problemas globais

A reportagem do NYT alvo da ação foi assinada pelo jornalista Jack Nicas, em junho de 2024. A matéria aborda como os Marubo lidavam com a chegada do serviço internet via satélite, por meio da empresa Starlink, do bilionário Elon Musk.

A publicação também afirma que, menos de um ano depois disso, a comunidade passou a enfrentar os mesmos tipos de dificuldades decorrentes de efeitos generalizados da internet e a proliferação de smartphones que grande parte do planeta enfrenta há anos.

No entanto, os indígenas alegaram que o texto “retratava o povo Marubo como uma comunidade incapaz de lidar com a exposição básica à internet” e destacava “alegações de que a juventude deles havia sido consumida pela pornografia”.

“Essas declarações não eram apenas inflamatórias, mas transmitiam ao leitor comum que o povo Marubo havia decaído moral e socialmente, como resultado direto do acesso à internet”, diz parte da ação judicial. “Tais representações vão muito além de comentários culturais; elas atacam diretamente o caráter, a moralidade e a posição social de todo um povo, sugerindo que lhes faltam a disciplina ou os valores necessários para atuar no mundo moderno.”

Efeitos da internet

O NYT listou, ainda, uma série de desafios que chegaram com a internet e teriam afetado os Marubo: “adolescentes grudados em celulares; grupos de bate-papo cheios de fofocas; redes sociais viciantes; estranhos on-line; videogames violentos; golpes; desinformação; e menores assistindo a pornografia”.