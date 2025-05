Indireta? Poliana Rocha manda mensagem reflexiva após polêmica de Virginia e Zé Felipe

Após o fim do casamento de seis anos entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, quem chamou atenção nas redes sociais foi Poliana Rocha. Em meio à repercussão do fim do casal, a mãe do cantor publicou uma frase reflexiva em seu perfil que foi interpretada por seguidores como uma indireta para ex-nora.

“Diquinha da noite: Faça de mim, Senhor, uma mulher sábia, que saiba esperar, ouvir, silenciar e agir com discernimento mesmo quando tudo parecer confuso”, escreveu Poliana.

A postagem de Poliana gerou comentários nas redes sociais. “Tadinha da Poly! Acho que ela só queria que o filho estivesse nos braços dela”, comentou uma seguidora. Comentários como “Livramento para o Zé Felipe” e “Força, Virgínia, estamos todos contra você” também se destacaram.