A cantora Inês Brasil, de 55 anos, abriu o coração em uma entrevista reveladora e relembrou detalhes íntimos e pesados. A famosa, que poderá ser vista na próxima temporada do Lady Night, comandado por Tatá Werneck e que estreia em agosto, afirmou que foi vítima de violência sexual quando ainda menor de idade.

Momentos tristes

Inês Brasil participou do podcast PodTudo, apresentado por Rafael Raposo e André Gabeh, que vai ao ar nesta quinta-feira (22/5), e falou da infância e da juventude difícil no Rio de Janeiro. “Eu me lembro do meu tempo de garota, muitas tristezas. Eu, meu irmão e minhas irmãs, antes dos 21 anos, só Deus sabe a miséria que a gente passava”, disse.

A cantora foi criada na Vila Kennedy, bairro localizado na zona oeste do Rio. “A gente comia o resto de todo mundo pra sobreviver”, afirmou. Na sequência, Inês Brasil revelou que foi vítima de violência sexual quando ainda menor de idade. Com medo, ela escondeu tudo da família.

Fé e arte

“É horrível a gente transar forçada, eu sofri quatro estupros. Era de menor, eu tinha 17 [anos], nem contei pra minha família”, disse a famosa, que destacou como a fé e a arte foram caminhos de cura. “Eu sou feliz desde que virei mulher porque encontrei a liberdade pra fazer o bem”, afirmou.

Ainda na entrevista, Inês Brasil comentou sobre especulações de uma possível participação no Big Brother Brasil. Questionada se toparia entrar no programa, ela respondeu que sim: “Faria!”, disse. Ela completou e respondeu sobre possíveis “exigências” da Globo envolvendo comportamento dela no reality: “Falando com amor e carinho, ok. Tudo é o jeito de falar, né?”