Influenciador que depôs na CPI das Bets anuncia candidatura a Deputado Federal

O influenciador digital e ex-campeão de “A Fazenda”, Rico Melquiades, anunciou nesta segunda-feira (26/5) que será candidato a deputado federal nas eleições de 2026. A decisão marca uma virada em sua trajetória profissional, deixando a televisão de lado para se dedicar à política.

Em entrevista ao portal LeoDias, Rico revelou que o desejo de entrar para a vida pública não é recente. Segundo ele, a ideia surgiu ainda durante sua participação no programa de Rodrigo Faro, na Record, mas cláusulas contratuais impediram que desse os primeiros passos naquela época. “Eu tinha esse sonho desde aquela época, mas deixei para depois porque estava focado na TV”, afirmou.

Com passagem anterior como assessor parlamentar, o influenciador contou que está animado, mas também apreensivo com o novo desafio. “Dá um frio na barriga, mas é algo muito importante pra mim”, disse. Segundo ele, o momento agora é de foco total na campanha e nos compromissos políticos.

Rico garantiu ainda que não pretende retornar à televisão tão cedo. “Eu não tenho mais pretensão de ter contrato com a televisão e agora estou sentindo que é o tempo de me candidatar”, declarou. Animado com os próximos passos, concluiu: “É isso que eu quero, entrar para a política. E vamos ver se vai dar certo, né?”.