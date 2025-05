Influencer brasileira é presa na Irlanda com R$ 38 mil em drogas

A influenciadora brasileira Laryssa Sales, de 19 anos, foi presa nesse domingo (18/5), na Irlanda. A jovem estava acompanhada do namorado, identificado pela imprensa local como Otavoio Martin de Sousa, de 30 anos. Segundo autoridades do país, os dois portavam cerca de R$ 38 mil em drogas.

Os brasileiros foram parados por policiais enquanto dirigiam um carro. As substâncias foram encontradas dentro do porta-luvas, juntamente com 3 mil euros (o equivalente a cerca de R$ 19 mil), que estavam na porta do lado do motorista.

Nessa segunda-feira (19/5), a dupla teve um pedido de fiança rejeitado pela Justiça irlandesa. Entre as drogas que Laryssa Sales e o namorado levavam estavam maconha, quetamina e MDMA.

Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, Laryssa Sales compartilhava fotos de viagens e da sua rotina em Dublin, capital da Irlanda.

Apreendidos com drogas

No tribunal, nessa segunda-feira (19/5), os policiais Gillian Slane e Darragh Mylod afirmaram ao juiz do caso que o casal pretendia deixar a Irlanda em agosto. Segundo eles, Laryssa e o namorado teriam fornecido um endereço falso quando questionados sobre o local em que viviam.

De acordo com a imprensa local, o advogado de defesa Evan Moore argumentou que o casal planejava viajar ao Brasil para um feriado. Ele teria alegado que Laryssa Sales estaria grávida e sofre de uma séria condição médica. A polícia, no entanto, disse que não há provas de nada disso.

Um dos agentes acrescentou que Laryssa “inclinou-se para o porta-luvas no que parecia ser pânico” quando o carro foi parado. A brasileira alegou que a maconha apreendida era para uso próprio e que o namorado não está envolvido com tráfico de drogas. Ainda segundo os policiais, a influenciadora não apresentou um documento de identidade e foi “muito pouca cooperativa”.

Ao pedir a fiança, a brasileira informou que chegou na Irlanda no ano passado e que trabalhava e estudava no país. Segundo o jornal Irish Times, ela prometeu que, caso fosse solta, iria comparecer à próxima audiência no tribunal. Porém, a solicitação foi rejeitada.

“Ela estaria no próximo avião para fora deste país, se conseguisse fiança”, disse o juiz Gerard Jones sobre o caso.