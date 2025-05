Influencer da capivara Filó continua com o animal, ganhou seguidores e contrato com ‘bet’

“Como eu moro no meio do mato, de vez em quando aparece uma cobra aqui na casa. Aparecem muitas aranhas. Na época eu fui multado porque eu tirei uma foto com uma aranha na mão. Hoje em dia acontece muito de aparecer, às vezes estou tomando banho e tem uma aranha no banheiro, no quarto. Fiz vários vídeos explicando que não são agressivas. Tocando no animal, mas para retirar de dentro de casa e levar para o seu habitar natural. É um vídeo bem legal para ensinar a galera a respeitar esses animais.”