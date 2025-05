A influenciadora Kamylinha, de apenas 17 anos, comoveu as redes sociais nesta sexta-feira (23/5) após a confirmação da perda do bebê que esperava com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos. A gravidez da jovem havia sido revelada no último Dia das Mães, em um vídeo que viralizou e dividiu opiniões nas plataformas digitais.

A notícia, inicialmente recebida com surpresa e críticas por parte do público, especialmente devido à pouca idade da jovem, ganhou ainda mais repercussão quando Hytalo decidiu tornar a situação pública. Desde o anúncio, o assunto dominava os trendings do X (antigo Twitter) e do TikTok, com hashtags como #KamylinhaGrávida acumulando milhares de interações. No entanto, em um vídeo publicado nesta sexta-feira (23/5), Hytalo informou com pesar que a adolescente perdeu o bebê. “Tem que postar, infelizmente… Ainda vou ter que pegar todos os exames e mostrar, pra pararem de usarem da má fé! Que mundo é esse, meu Deus”, escreveu o influenciador na legenda. Em outro desabafo publicado nos stories, ele reforçou a dor do momento e a necessidade de provar que não se tratava de uma ação publicitária: “Exames, ultrassom, beta HCG, registros de felicidade nesse período… E que fique claro que não se brinca com esse assunto. E olha a situação que ainda temos que passar; provar que não é marketing. E eu só vou fazer isso de mostrar porque eu tenho muito amor pela minha filha. Por mim mesmo vocês já conhecem que eu não ligo! Mas pelo amor e pelo cuidado que tenho por ela, não quero que fique nada não entendido. Por amor a ela, farei!” Post feito por Hytalo Santos Crédito: Reprodução/Redes Sociais Segundo ele, a gravidez não havia sido planejada, mas foi acolhida pela família com amor e responsabilidade. Hytalo também revelou que, desde o início, a gestação já estava sendo alvo de boatos, vazamentos e especulações, mesmo antes de se tornarem públicos. “Hoje é o momento mais difícil que já vivi na minha casa. Estou aqui, de frente pra minha filha de criação e meu irmão biológico, tendo que ser força sem ter força. Deus irá prover”, concluiu. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Seguidores, influenciadores e até críticos da família demonstraram solidariedade e respeito, lamentando a perda e condenando os ataques sofridos por Kamylinha.