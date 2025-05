Ingressos falsos estão sendo vendidos para show do grupo Menos é Mais em Rio Branco, diz organização

A produção do show da banda Menos é Mais, marcado para este sábado (31), às 22h, no Parque de Exposições de Rio Branco, emitiu um alerta ao público sobre a circulação de ingressos falsificados. O grupo é uma das atrações mais esperadas do ano na capital acreana, e o evento promete atrair grande público.

Segundo a organização, foram detectadas vendas irregulares por plataformas e vendedores não autorizados, especialmente com preços muito abaixo do valor oficial. Por isso, o público deve redobrar a atenção ao adquirir entradas, principalmente as digitais, para evitar transtornos na entrada e prejuízos financeiros.

Para garantir a segurança dos participantes, todas as catracas do evento terão dispositivos de verificação de autenticidade dos bilhetes. A recomendação é que os ingressos sejam comprados exclusivamente pelos canais oficiais, assegurando uma experiência tranquila e sem riscos.