Ingrid Guimarães lamenta morte da sogra: “A avó mais coruja”

A família de Ingrid Guimarães sofreu uma perda, na quinta-feira (29/5). A atriz usou os stories do Instagram para se despedir da mãe de seu marido, o artista plástico Renê Machado.

“Minha sogra querida se foi. A avó mais coruja que já conheci. Clara era a paixão dela. Vamos morrer de saudades”, declarou ela, ao compartilhar fotos da sogra.

Em outra postagem, a atriz recordou momentos da relação das duas: “A mais animada do Natal. Me ligava do nada e dizia ‘filhinha, eu te amo’. A gente vai sentir muito a sua falta, vovó”, declarou.

O marido de Ingrid Guimarães também falou sobre a perda e deu informações sobre o velório: “Passarinho voou. Entrou em outra dimensão. Obrigado mãe. Guerreira. 1943-2025”, começou, antes de completar:

Sogra de Ingrid Guimarães morreu quinta-feira (29/5)

Sogra e filha de Ingrid Guimarães posam juntas e sorridentes

Ingrid Guimarães recorda momentos da sogra e da filha, Clara

Ingrid Guimarães e família posam juntos para as redes sociais

Ingrid Gumarães e o sex toy

Ingrid Guimarães

Especialista comenta humilhação de Ingrid Guimarães em voo

“Queridos(as), comunico o velório da minha mãe hoje, 30 de maio, das 8h as 11h. Às 11h será a cremação. Local: Memorial do Carmo, capela 6. Rua monsenhor Manoel Gomes, 287 – Caju”, encerrou.