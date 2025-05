INSS: presidente diz que todas as vítimas serão ressarcidas até 31/12

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Jr., disse nesta terça-feira (27/5) que os aposentados e pensionistas lesados pelo esquema de descontos indevidos serão ressarcidos até 31 de dezembro de 2025. O esquema foi revelado pelo Metrópoles e embasou uma operação da Polícia Federal (PF) em abril de 2025.

“Com certeza até 31 de dezembro todo mundo que foi lesado será ressarcido”, disse Waller Jr. em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, então, interveio: “Eu diria que até antes”.

Após a reunião, o presidente do INSS afirmou a jornalistas que até o fim deste ano, não haverá nenhuma sobra. “Não quer dizer que receberão em dezembro”, argumentou. “A gente tem um planejamento, mas a gente não pode abrir agora isso para não dar uma falsa expectativa para o nosso segurado”, afirmou.

Leia também

O governo Lula (PT) ainda debate a necessidade de uso de recursos públicos paga pagamento das vítimas. Waller Jr. sinalizou que poderá ser usado dinheiro do Tesouro Nacional, depois devidamente compensado.

“Talvez a gente adiante o recurso [para o ressarcimento] e depois o Tesouro é ressarcido. Mas para R$ 1 bilhão já temos a fonte [bloqueio de recursos das entidades]”, explicou.

Escândalo do INSS

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU).

No total, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões dos então presidente do INSS e ministro da Previdência.