IR 2025: prazo está quase no fim e 15,2 milhões ainda não declararam

A corrida final para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, referente ao ano-calendário de 2024, está prestes a acabar. Os contribuintes têm até as 23h59 desta sexta-feira (30/5) para prestar contas ao Leão.

O prazo para enviar a declaração começou em 17 de março.

De um total de 46,2 milhões de declarações, apenas 31,03 milhões foram entregues à Receita Federal. Ou seja, o Fisco ainda espera receber 15,2 milhões de documentações referentes ao Imposto de Renda (IR) de 2025.

Imposto de Renda 2025

Para ser obrigado a declarar, o trabalhador precisa ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado.

No caso de trabalhador rural, o limite da receita bruta de obrigatoriedade é de R$ 169.440.

Estão isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024 , salvo se forem enquadradas em outro critério de obrigatoriedade.

, salvo se forem enquadradas em outro critério de obrigatoriedade. O cronograma de pagamento dos cinco lotes de restituição começa em 30 de maio e vai até 30 de setembro. O Fisco liberou a consulta referente ao primeiro lote da restituição em 23 de maio .

. O contribuinte que não fizer ou atrasar o envio da declaração à Receita terá de pagar multa, no valor mínimo de R$ 165,74, e no valor máximo correspondente a 20% do imposto devido sobre a renda.

Neste ano, o primeiro lote da restituição do IRPF repassará R$ 11 bilhões — maior marca da história — para os 6,2 milhões de contribuintes contemplados (apenas os prioritários). No ano passado, foram pagos R$ 9,5 bilhões (recorde anterior).

O processo de restituição do Imposto de Renda é nada mais do que a devolução de valores pagos a mais, que foram retidos pela fonte pagadora (empresas e órgãos públicos) ou autônomos, relacionados ao IR.

A lista de prioridades é a seguinte:

contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos; contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix; e outros contribuintes.

#ATENÇÃO: No caso de empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade dentro do mesmo grupo.

O cronograma de pagamento da restituição é dividido em cinco lotes. A primeira leva começa a ser depositada em 30 de maio, mesmo dia em que o envio da declaração do IR termina. O quinto e último lote é pago em 30 de setembro.

Confira o cronograma dos lotes de restituição:

1º lote: 30 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 29 de agosto; e

5º e último lote: 30 de setembro.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Também é possível acessar tais informações pelo aplicativo do Fisco.

Como fazer a declaração do IR 2025?

Antes de tudo, o contribuinte deve escolher a plataforma onde vai preencher a declaração do Imposto de Renda. São três opções: internet, programa de computador, celular ou tablet (onde há algumas limitações).

Depois disso, o segundo passo é iniciar uma nova declaração, ela pode ser:

Pré-preenchida; Com base na anterior; ou Em branco (começar do zero).

#ATENÇÃO: As declarações não são recepcionadas entre 1h e 5h (horário de Brasília). Por isso, o envio deve ser feito em outros horários.

Declaração pré-preenchida

Com a declaração pré-preenchida, o contribuinte pode adiantar algumas partes do Imposto de Renda. A Receita Federal estima que 57% das declarações serão feitas nesse formato, que facilita o preenchimento e reduz erros.

Ela reúne informações por meio do cruzamento de dados, como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais.

Para fazer a pré-preenchida, é necessário ter conta Gov.br de nível prata ou ouro.

Ao optar por esse modelo, o contribuinte terá prioridade na hora de receber a restituição do IR. Aqueles que escolherem simultaneamente pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento da restituição via Pix terão prioridade ainda maior.

Declaração com base na anterior

O contribuinte pode fazer o preenchimento com base na própria declaração do ano anterior. Informações como fontes pagadoras, bens e deduções serão importadas, mas precisarão ser atualizadas (disponível no programa para computador).

Declaração em branco

Comece o preenchimento do zero. Nessa opção, é possível importar informações sobre rendimentos e deduções médicas por meio do menu “Importar” do programa para computador do Imposto de Renda.

Revise o material e envie

Os últimos passos são revisar a declaração e enviar o documento ao Fisco.

1. Escolha o desconto

Após o preenchimento completo da declaração, escolha a forma de desconto:

legal leva em consideração as despesas para reduzir o valor a pagar de imposto.

leva em consideração as despesas para reduzir o valor a pagar de imposto. simplificado aplica um único desconto padrão de 20% sobre os rendimentos.

2. Monitore o resultado

Quando o valor calculado de imposto a pagar for menor do que o imposto pago, o contribuinte tem direito à restituição (confira o calendário no fim da matéria). Neste caso, é necessário informar a conta bancária ou Pix para receber a restituição.

Caso o valor calculado de imposto for maior do que o imposto pago, o contribuinte tem que pagar imposto. Neste cenário, o contribuinte deve emitir o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e realizar o pagamento.

Também é possível que a declaração não resulte nem em imposto a pagar, nem a restituir.

3. Consulte as pendências

No momento do envio, o sistema pode indicar que existem pendências:

Erros – falta ou digitação incorreta de informações obrigatórias. #É necessário corrigir a informação para enviar a declaração.

falta ou digitação incorreta de informações obrigatórias. Avisos – significam que informações opcionais foram deixadas em branco. #Eles não impedem o envio da declaração, mas é recomendado completar as informações.

significam que informações opcionais foram deixadas em branco.

Após enviar a declaração, guarde o recibo e os comprovantes por até cinco anos. Vala ressaltar que nenhum documento deve ser enviado com a declaração, mas as informações devem ser comprovadas, se solicitado pela Receita.