Irmãos que ficaram com corpo de pai por meses em casa são transferidos

Os irmãos presos por esconder o corpo do próprio pai, de 88 anos, durante meses dentro da casa onde a família morava, na Zona no Norte do Rio de Janeiro (RJ), foram transferidos para unidades psiquiátricas nessa sexta-feira (23/5). Agora, a Justiça decidirá se eles continuarão sob custódia ou se vão responderão em liberdade.

Veja o momento da prisão dos irmãos:

Entenda o caso

Marcelo Marchese d’Ottavio e Tania Conceição Marchese d’Ottavio foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

Eles foram detidos por uma equipe da 37ª Delegacia de Polícia (Ilha do Governador), na quarta-feira (21/5), pelo crime de ocultação de cadáver.

Os investigadores descobriram que os irmãos mantiveram o corpo do próprio pai dentro de casa durante meses. O cadáver já se encontrava em estado de esqueletização.

A PCRJ verificou que a vítima, identificada como Dário Antonio Raffaele d’Ottavio, recebia dois benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – um de aposentadoria e um de pensão por morte –, que somavam mais de R$ 5 mil por mês.

A PCRJ suspeita que o corpo tenha sido mantido dentro dessa casa por motivos financeiros de interesse dos filhos de Dário. Vizinhos da família denunciaram o caso à polícia, pois não viam o idoso há meses.

Delegado à frente das caso, Felipe Santoro afirmou que a linha de apuração do crime está sob análise, com chance de ser considerada mais de uma hipótese investigativa. “A delegacia não descarta a possibilidade de homicídio, por exemplo”, afirmou.

A polícia aguarda, também, a conclusão dos laudos de exames periciais, que poderão atestar a causa da morte de Dário e o tempo aproximado do óbito.