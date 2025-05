Isabelle Nogueira celebra realização do Festival da Cunhã: “Da floresta pro Brasil”

A ex-BBB Isabelle Nogueira, mais conhecida como Cunhã, está realizando o “Festival da Cunhã”, um grande evento na Amazônia que celebra a cultura local. A festa já começou reunindo diversos convidados e teve como destaque um super show da dupla Maiara e Maraisa no fim de semana. Além delas, subiram ao palco artistas como Pocah, Zaynara, Gadelha, Banda 40 Graus de Amor e Djuena Tikuna. O evento também contou com a presença de ex-BBBs, como Giovanna Pitel, Tina Calamba, Vini e Gkay.

Em entrevista ao repórter Edu Reis, do portal LeoDias, Isabelle deu mais detalhes sobre o evento. “Eu estou muito feliz, muito alegre, muito grata também, porque todo mundo compareceu, e tem mais gente chegando. Todo mundo veio nessa sintonia de alegria, pra viver essa imersão. Vieram num trajeto pelos nossos rios, de barco, já provaram da nossa gastronomia, já estão vivendo no nosso ritmo. Sério, e é só o primeiro dia! Estou muito feliz e muito grata”, afirmou.

Isabelle Nogueira como cunhã-poranga do Boi Garantido no Festival de Parintins Foto: Yasmin Cadore Isabelle Nogueira em ensaio técnico do Festival Folclórico de Parintins Reprodução: Instagram/Isabelle Nogueira Isabelle Nogueira Reprodução: Instagram Ex-BBB compartilha dores e cicatrizes como marcas da arte e resistência no Carnaval 2025 Reprodução: Portal LeoDias Isabelle revela que dançar de salto é um dos maiores desafios no Carnaval Foto/LEODIAS TV/SBT Folia

Com esse festival, Isa tem como foco levar mais da sua cultura para o restante do Brasil. “Meu maior objetivo com isso é continuar promovendo a nossa cultura e o entretenimento que a Amazônia tem a oferecer a todos os povos. Em algum momento ou outro, o entretenimento e a Amazônia cultural foram camuflados. Eu fiquei muito impactada, como mulher amazônica e artista, quando saí do Big Brother, ao ver o quanto as pessoas ficaram surpresas com tudo que a Amazônia tem a oferecer pro Brasil e pro mundo. Hoje tenho um espaço para continuar divulgando a minha Amazônia, o Norte do Brasil, o meu Amazonas, Parintins, da forma que eu puder”, disse ainda.

Sobre o festival em si, Cunhã não escondeu sua alegria em poder realizar esse projeto. “Eu já tinha uma semente no meu coração de fazer esse evento da forma que está sendo. Encontrei parceiros como a Maid, a Fátima maravilhosa, pra ter essa oportunidade e continuar expandindo o nome da Amazônia pra esse brasilzão cultural. Assim, a gente gera um giro econômico pra região, consegue falar mais sobre sustentabilidade e levar cultura e entretenimento pro povo da Amazônia e da floresta pro Brasil. E assim, vamos atraindo mais visitantes e reverberando a nossa força”, declarou.

Isabelle ainda destacou que os visitantes terão experiências como interação com os botos, visita a uma comunidade indígena, visita ao Museu do Seringal e um jantar amazônico com música. No dia sábado (24/05), as pessoas vão conhecer os principais pontos turísticos. Ao longo do dia, haverá um show com apresentações de Boi-Bumbá, forró, pagode, MPB e rock. A atração principal será a dupla Maiara e Maraisa.

Junto com o show gratuito — sendo o evento 90% beneficente —, haverá arrecadação de alimentos para ajudar famílias afetadas pelos impactos climáticos na Amazônia, devido ao período das cheias, que, segundo Isabelle, já impactaram inúmeras pessoas.